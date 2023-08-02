Без нової хвилі мобілізації РФ не зможе поповнити свою армію, - розвідка Британії

Впродовж двох останніх місяців країна-агресор РФ почала формувати нове армійське з’єднання для війни в Україні для посилення своїх сухопутних військ. Зокрема і 25-ту загальновійськову армію.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що після вторгнення в Україну Росія переважно використовувала для поповнення своєї окупаційної армії мобілізованих резервістів та сформовані підрозділи територіальної оборони.

У розвідці зауважують, що РФ рідко створює нові загальновійськові формування, такі як загальновійськові армії, які мають бути самодостатньою силою.

Винятком став 3-й армійський корпус, створений влітку 2022 року, який проявив себе на полі бою дуже погано.

"Росія, швидше за все, розмістить будь-яке нове формування як резерв в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили перед НАТО", - підкреслюють у розвідці.

Там додають, що попри все без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати хоча б одну нову армію.

Мобілізація в Росії

У вересні 2022 року лідер країни-агресора Володимир Путін РФ оголосив про часткову мобілізацію. Планували призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.

З початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Таким чином Росія намагається збільшити чисельність своїх угрупувань, уникнувши нової мобілізації.

За інформацією британської розвідки, наразі російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в РФ для відправки на війну.

Також російські загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.