Британська розвідка вказує на нездатність Кремля захистити росіян від війни

Останні події у Росії, зокрема, атаки безпілотників на Москву, підняття призовного віку та заколот ПВК "Вагнер", свідчать про те, що Кремль більше не може захистити населення від війни з Україною.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, наразі російська влада надає першочергову увагу внесенню змін до законодавства, які дозволять швидше призивати більше чоловіків до армії.

У розвідці нагадали, що у середині липня Держдума РФ підвищила максимальний призовний вік з 27 до 30 років, зберігши нижню межу в 18 років.

Крім того, 24 липня президент Володимир Путін підписав законопроект, який поступово підвищує верхню вікову межу для тих, хто підлягає призову в резерв, при цьому старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

Аналітики додають, що це може забезпечити швидке збільшення кількості військових, доступних для участі в бойових діях в Україні.

"Збільшення шансів бути вимушеним воювати, атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій та нещодавній заколот "Вагнера" в сукупності підкреслюють нездатність російської держави захистити населення від війни", - йдеться у повідомленні.

"Війна повертається на територію Росії"

Нагадаємо, що Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Зеленський тоді заявив, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що подія могла бути інсценуванням.

Вибухи в Москві та регіоні лунали, зокрема, й 30 травня. А 21 червня російські ЗМІ повідомляли, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї. Масова атака дронів сталася й 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Також 24 липня було нанесено удари по двох нежитлових будівлях у Москві. Повідомлялося, що поряд із ними розташовані об'єкти Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Вночі 30 липня у Москві також лунали вибухи. Там постраждала будівля, у якій розташовані Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій, Міністерство промисловості та торгівлі й Міністерство економічного розвитку РФ.

Президент Володимир Зеленський після цього натякнув, що вважає закономірним застосування ударних дронів на території Росії. За його словами, поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це "неминучий, природний та абсолютно справедливий процес".