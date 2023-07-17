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Розвідка Британії назвала ключовий компонент, якого не вистачає армії РФ

Розвідка Британії назвала ключовий компонент, якого не вистачає армії РФ
Росія потерпає від дефіциту контрбатарейних радарів.

Росія відчуває все більшу нестачу контрбатарейних радарів, які є критично важливими для виживання піхоти.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

За інформацією розвідки, генерал-майор Іван Попов, після звільнення з посади командувача 58-ю загальновійськовою армією Росії (58 ОВС) в Україні, заявив, що однією з його основних претензій була відсутність контрбатарейної боротьби.

Аналітики зазначають, що виживання сухопутних військ РФ залежить від ефективного виявлення та атакування української артилерії. Ключовим елементом такої тактики є контрбатарейні радари, які дають змогу російським командирам швидко виявляти техніку супротивника.

"Росія потерпає від дефіциту контрбатарейних радарів, особливо сучасних "ЗООПАРК-1М". Лише невелика частина раніше розгорнутих радіолокаційних комплексів, ймовірно, залишиться в експлуатації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Згідно з відео з відкритих джерел, на початку липня в районі 58-ої армії РФ було знищено ще один "Зоопарк".

У розвідці додали, що скарги генерала Попова, який акцентував увагу на проблемі нестачі контрбатарейних радарів, підкреслюють стратегічну важливість артилерії під час ведення бойових дій.

Нагадаємо, у кінці березня британська розвідка повідомляла, що Збройні сили України ліквідували більшість російських радіолокаційних комплексів розвідки і контролю стрільби (РЛС). Аналітики прогнозували, що країні-агресору  буде важко відновити цю техніку через санкції.

Автор:
Ніна Комащенко