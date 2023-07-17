Розвідка Британії назвала ключовий компонент, якого не вистачає армії РФ

Росія відчуває все більшу нестачу контрбатарейних радарів, які є критично важливими для виживання піхоти.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

За інформацією розвідки, генерал-майор Іван Попов, після звільнення з посади командувача 58-ю загальновійськовою армією Росії (58 ОВС) в Україні, заявив, що однією з його основних претензій була відсутність контрбатарейної боротьби.

Аналітики зазначають, що виживання сухопутних військ РФ залежить від ефективного виявлення та атакування української артилерії. Ключовим елементом такої тактики є контрбатарейні радари, які дають змогу російським командирам швидко виявляти техніку супротивника.

"Росія потерпає від дефіциту контрбатарейних радарів, особливо сучасних "ЗООПАРК-1М". Лише невелика частина раніше розгорнутих радіолокаційних комплексів, ймовірно, залишиться в експлуатації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Згідно з відео з відкритих джерел, на початку липня в районі 58-ої армії РФ було знищено ще один "Зоопарк".

У розвідці додали, що скарги генерала Попова, який акцентував увагу на проблемі нестачі контрбатарейних радарів, підкреслюють стратегічну важливість артилерії під час ведення бойових дій.

Нагадаємо, у кінці березня британська розвідка повідомляла, що Збройні сили України ліквідували більшість російських радіолокаційних комплексів розвідки і контролю стрільби (РЛС). Аналітики прогнозували, що країні-агресору буде важко відновити цю техніку через санкції.