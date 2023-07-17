Разведка Британии назвала ключевой компонент, которого не хватает армии РФ

Россия испытывает все большую нехватку контрбатарейных радаров, которые критически важны для выживания пехоты.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

По информации разведки, генерал-майор Иван Попов, после увольнения с должности командующего 58-й общевойсковой армией России (58 ОВД) в Украине, заявил, что одной из его основных претензий было отсутствие контрбатарейной борьбы.

Аналитики отмечают, что выживание сухопутных войск РФ зависит от эффективного обнаружения и атаки украинской артиллерии. Ключевым элементом такой тактики являются контрбатарейные радары, позволяющие российским командирам быстро обнаруживать технику противника.

"Россия страдает от дефицита контрбатарейных радаров, особенно современных "ЗООПАРК-1М". Лишь небольшая часть ранее развернутых радиолокационных комплексов, вероятно, останется в эксплуатации в Украине", - говорится в сообщении.

Согласно видео из открытых источников, в начале июля в районе 58-й армии РФ был уничтожен еще один "Зоопарк".

В разведке добавили, что жалобы генерала Попова, акцентировавшего внимание на проблеме нехватки контрбатарейных радаров, подчеркивают стратегическую важность артиллерии во время ведения боевых действий.

Напомним, в конце марта британская разведка сообщала, что вооруженные силы Украины ликвидировали большинство российских радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы (РЛС). Аналитики прогнозировали, что стране-агрессору будет трудно восстановить эту технику из-за санкций.