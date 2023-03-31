ВСУ ликвидировали большинство российских радиолокационных комплексов, - разведка Британии

Вооруженные силы Украины ликвидировали большинство российских радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы (РКС). Стране-агрессору будет трудно восстановить эту технику из-за санкций.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Ведомство напоминает, что 23 марта 2023 года украинские военные обнародовали кадры уничтожения российской РКС "Зоопарк" на Донецком направлении.

"Усилия обеих сторон нейтрализовать контрбатарейные радары противника были постоянным элементом войны. Таких систем сравнительно немного, но они значительно увеличивают боевые возможности. Они позволяют командирам быстро находить и поражать вражескую артиллерию", - подчеркивают в разведке.

Там добавляют, что, поскольку они имеют электромагнитную сигнатуру, их можно обнаружить и уничтожить.

По данным разведки, Россия потеряла по меньшей мере шесть систем "Зоопарк" и, по всей вероятности, лишь очень ограниченное количество осталось в Украине.

"Восстановление парка контрбатарейных систем является ключевым приоритетом для обеих сторон. Однако России будет трудно это сделать, потому что системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые были прерваны санкциями", - подчеркивают в разведке.

Ранее в разведке Британии сообщали, что российские оккупационные войска несут значительные потери в бронетехнике в попытках окружить Авдеевку на Донетчине и не имеют значительного прогресса.