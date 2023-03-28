Розвідка Британії розповіла про втрати армії РФ у бронетехніці біля Авдіївки

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат у бронетехніці у спробах оточити Авдіївку на Донеччині та не мають значного прогресу.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, останніми днями Росія продовжує віддавати пріоритет операції зі спроби оточення міста Авдіївка.

Проте поки окупанти досягли лише незначного прогресу ціною величезних втрат у техніці. Так, 10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія створила для підтримки вторгнення в Україну.

У розвідці додали, що 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та поганим моральним духом. Незважаючи на ймовірний період навчання в Білорусі, формування все ще демонструє обмежену боєздатність.

"Втрати 10-го танкового полку, ймовірно, в основному були спричинені тактично помилковими фронтальними атаками, подібними до інших нещодавніх невдалих російських танкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар", - йдеться у повідомленні.

Раніше розвідка Великобританії повідомляла, що за останні три тижні російські окупаційні війська просунулися у напрямку міста Авдіївка, на північ від Донецька. Наразі тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмута.