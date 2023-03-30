В разведке Британии оценили, удастся ли РФ призвать 400 тысяч "добровольцев"

Российские власти готовятся начать крупную военную кампанию по набору дополнительных 400 тысяч военнослужащих, но ей вряд ли удастся привлечь в армию такое количество людей добровольно.

Об этом сообщает разведка Британии.

"Россия представляет эту кампанию как призыв добровольцев, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию. Существует реальная возможность того, что на практике эта разница будет размыта, и что региональные органы власти будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору, заставляя мужчин вступать в армию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Россия выбрала якобы добровольческую модель, чтобы восполнить нехватку кадров и свести к минимуму внутреннее инакомыслие.

"Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевого могущества России в Украине понадобятся не только кадры. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем у нее сейчас", - подчеркнули в разведке.

Напомним, "Радио Свобода" сообщало, что в России в рамках нового набора контрактников в армию хотят привлечь 400 тысяч военных.