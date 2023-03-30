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Политика
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В разведке Британии оценили, удастся ли РФ призвать 400 тысяч "добровольцев"

В разведке Британии оценили, удастся ли РФ призвать 400 тысяч "добровольцев"
Российские военнослужащие.

Российские власти готовятся начать крупную военную кампанию по набору дополнительных 400 тысяч военнослужащих, но ей вряд ли удастся привлечь в армию такое количество людей добровольно.

Об этом сообщает разведка Британии.

"Россия представляет эту кампанию как призыв добровольцев, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию. Существует реальная возможность того, что на практике эта разница будет размыта, и что региональные органы власти будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору, заставляя мужчин вступать в армию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Россия выбрала якобы добровольческую модель, чтобы восполнить нехватку кадров и свести к минимуму внутреннее инакомыслие.

"Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевого могущества России в Украине понадобятся не только кадры. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем у нее сейчас", - подчеркнули в разведке.

Напомним, "Радио Свобода" сообщало, что в России в рамках нового набора контрактников в армию хотят привлечь 400 тысяч военных. 

Автор:
Нина Комащенко