У розвідці Британії оцінили, чи вдасться РФ призвати 400 тисяч "добровольців"

Російська влада готується розпочати велику військову кампанію з набору додаткових 400 тисяч військовослужбовців, але їй навряд чи вдасться залучити до армії таку кількість людей добровільно.

Про це повідомляє розвідка Британії.

"Росія представляє цю кампанію як призов добровольців, професійних кадрів, а не як нову обов'язкову мобілізацію. Існує реальна можливість того, що на практиці ця різниця буде розмита, і що регіональні органи влади намагатимуться виконати поставлені перед ними завдання з набору, примушуючи чоловіків вступати до армії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Росія вибрала нібито добровольчу модель, щоб заповнити брак кадрів і звести до мінімуму внутрішнє інакомислення.

"Малоймовірно, що кампанія залучить 400 тисяч справжніх добровольців. Однак для відновлення бойової могутності Росії в Україні знадобляться не тільки кадри. Росії потрібно більше боєприпасів та військової техніки, ніж вона має зараз", - наголосили у розвідці.

Нагадаємо, "Радіо Свобода" повідомляло, що у Росії в рамках нового набору контрактників до армії хочуть залучити 400 тисяч військових.