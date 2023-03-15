Міноборони РФ планує поповнити армію 400 тисячами контрактників, – ЗМІ

У Росії в рамках нового набору контрактників до армії хочуть залучити 400 тисяч військових. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Набір розпочнеться з 1 квітня, і для його проведення Міністерство оборони РФ розіслало в регіони країни-агресорки рознарядки із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані відповідні документи. Як зазначають журналісти, одразу кілька регіональних ЗМІ опублікували загальне число контрактників у 400 тисяч. Зокрема, в Челябінській та Свердловській областях на професійну службу мають надійти по десять тисяч осіб, у Пермському краї – девʼять тисяч.

Також повідомляється, що 14 березня жителям Воронезької області знову почали вручати повістки у військкомати: так само було у вересні 2022 року після оголошення "часткової мобілізації" президентом РФ Володимиром Путіним. При цьому влада регіону стверджує, що це робиться "виключно для актуалізації даних військового обліку".

Видання "Верстка" пише, що російські військкомати намагаються компенсувати втрати армії у дефіцитних військових спеціальностях: зараз це водії бронемашин та артилеристи. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков продовжує заперечувати плани влади щодо проведення другої хвилі мобілізації.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Кремль повертається до своїх раніше невдалих кампаній із вербування волонтерів і гібридного призову, щоб уникнути чергової великої примусової мобілізації. За даними експертів, для цього, росіяни, зокрема, створюють мобільні центри вербування, щоб рекламувати добровільну військову службу за контрактом.