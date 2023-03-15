Минобороны РФ планирует пополнить армию 400 тысячами контрактников, - СМИ

В России в рамках нового набора контрактников в армию хотят привлечь 400 тысяч военных. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Набор начнется с 1 апреля, и для его проведения Министерство обороны РФ разослало в регионы страны-агрессора разнарядки с указанием количества людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы. Как отмечают журналисты, сразу несколько региональных СМИ опубликовали общее число контрактников в 400 тысяч. В частности, в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должно поступить по десять тысяч человек, в Пермском крае – девять тысяч.

Также сообщается, что 14 марта жителям Воронежской области снова начали вручать повестки в военкоматы: так же было в сентябре 2022 года после объявления "частичной мобилизации" президентом РФ Владимиром Путиным. При этом власти региона утверждают, что это делается "исключительно для актуализации данных военного учета".

Издание "Верстка" пишет, что российские военкоматы пытаются компенсировать потери армии в дефицитных военных специальностях: сейчас это водители бронемашин и артиллеристы. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков продолжает отрицать планы властей по проведению второй волны мобилизации.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что Кремль возвращается к своим ранее неудавшимся кампаниям по вербовке волонтеров и гибридному призыву, чтобы избежать очередной крупной принудительной мобилизации. По данным экспертов, для этого россияне, в частности, создают мобильные центры вербовки, чтобы рекламировать добровольную военную службу по контракту.