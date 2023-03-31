ЗСУ ліквідували більшість російських радіолокаційних комплексів, - розвідка Британії

Збройні сили України ліквідували більшість російських радіолокаційних комплексів розвідки і контролю стрільби (РЛС). Країні-агресору буде важко відновити цю техніку через санкції.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Відомство нагадує, що 23 березня 2023 року українські військові оприлюднили кадри знищення російської РЛС "Зоопарк" на Донецькому напрямку.

"Зусилля обох сторін нейтралізувати контрбатарейні радари супротивника були постійним елементом війни. Таких систем порівняно небагато, але вони значно збільшують бойові можливості. Вони дозволяють командирам швидко знаходити та вражати ворожу артилерію", - підкреслюють у розвідці.

Там додають, що оскільки вони мають електромагнітну сигнатуру, їх можна виявити та знищити.

За даними розвідки, Росія втратила щонайменше шість систем "Зоопарк" і, ймовірно, лише дуже обмежена кількість залишилася в Україні.

"Відновлення парку контрбатарейних систем є ключовим пріоритетом для обох сторін. Однак Росії буде важко це зробити, тому що системи залежать від постачання високотехнологічної електроніки, які були перервані санкціями", - підкреслюють у розвідці.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що російські окупаційні війська зазнають значних втрат у бронетехніці у спробах оточити Авдіївку на Донеччині та не мають значного прогресу.