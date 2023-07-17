Контрнаступление ВСУ: за неделю Силы обороны деоккупировали почти 18 кв. км территорий

Силы обороны Украины за минувшую неделю, с 10 по 16 июля, в результате наступательных действий на востоке и юге освободили почти 18 кв.км. В общей сложности за время контрнаступления площадь освобожденных территорий составляет 210,5 кв.км.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

"Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковщины. В настоящее время противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол", – отметила она.

По ее словам, у врага есть две задачи: вернуть утраченные позиции и заставить Украину перебросить туда резервы из других направлений.

"Наши войска в обороне оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", - подчеркнула Маляр.

На Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия с целью вытеснения ВСУ в районе Серебрянского леса, успеха не имел.

В то же время, продолжаются наступательные действия Сил обороны на Бахмутском направлении. По словам заместителя министра обороны, за неделю на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв.км. В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв.км.

На юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь противника от линии нашей обороны.

"Освобожденные территории за неделю увеличены на 10,9 кв.км. В целом продвижение с момента наступления на юге составляет 9,25 км, освобожденная площадь составляет 179,5 кв.км", - сообщила Маляр.

Напомним, накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска по крайней мере частично потеряли контроль над селом Старомайорское Великоновоселковской общины Донецкой области.

До этого сообщалось об освобождении в ходе контрнаступления сел Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка и Ровнополь этой же Великоновоселковской общины.