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В Генштабе подтвердили отступление окупантов в еще одном селе на западе Донецкой области
Российские оккупационные войска как минимум частично утратили контроль над селом Старомайорское Великоновоселковской общины Донецкой области. Об этом свидетельствует вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"На Шахтерском направлении, в северной части Старомайорского, противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золота Нива, Великая Новоселка и Благодатное", - говорится в нем.
Напомним, что до этого сообщалось об освобождении в ходе контрнаступления сел Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка и Ровнополь этой же Великоновоселковской общины.
В свою очередь, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка и Георгиевка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Авдеевском направлении российские войска нанесли авиаудар в районе самой Авдеевки, а также осуществили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевки, Первомайского и Невельского.
На Бахмутском направлении украинские войска, как говорят в Генштабе, успешно отбили все вражеские атаки в районах Орехово-Василевки, Григоровки и Ивановского. Противник попытался восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки Донецкой области, однако безуспешно.
Также оккупанты нанесли авиаудар в районе поселка Пивничное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора и Дружба.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области, нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области, Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.
"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Масютовки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Купянск, Кисловка Харьковской области", - говорится в сообщении.
На Северском и Слобожанском направлениях враг в течение суток нанес авиадар в районе села Шпиль Сумской области, минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Степное, Поповка, Казачье Сумской области и Басово, Высокая Яруга, Терновая и Волчанск Харьковской области.
Кроме того, РФ нанесла авиаудара в районе Степового Запорожской области, совершила артобстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Малиновка, Гуляйполе и Чаривное Запорожской области; Херсон, Дудчаны, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Береговое и Кизомыс Херсонской области.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - подчеркнули в Генштабе.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых – по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств на огневых позициях и два вражеских средства противовоздушной обороны.