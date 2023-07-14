ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, но враг оказывает мощное сопротивление – Генштаб

Российские войска продолжают сосредоточивать свои усилия на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Здесь идут тяжелые бои и в течение суток произошло около 30 боевых столкновений. На южном фланге Бахмутского направления есть продвижение наших войск с боями и мощным враждебным сопротивлением.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов на Донетчине. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки.

На Авдеевском направлении, несмотря на плотный артиллерийский огонь врага, силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. На Шахтерском оккупанты пытались наступать в районе Новомихайловки, но безуспешно.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает свои главные усилия на том, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение наших войск. В то же время, Вооруженные Силы Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, удерживают достигнутые позиции, активно поражают враждебные цели артиллерийским огнем и проводят контрбатарейные мероприятия.

На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех. Враг сейчас перемещает в эти районы все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), российские войска накапливают мощную группировку сил на Купянском и Лиманском направлениях. Аналитики ссылаются на заявление заместителя командующего Восточной группировкой полковника Сергея Череватого, в котором говорится, что российские войска сосредоточивают на Луганске воздушно-десантные силы, неопределенные стрелковые группировки, подразделения БАРС (Боевого резерва РФ), элементы территориальной обороны, небольшие частные. "Шторм-С". Череватый также отметил, что чеченские подразделения действуют вблизи Сватового, но отметил, что эти силы выполняют чисто полицейские задачи.

Как сообщала заместитель министра обороны Анна Маляр, ситуация на Бахмутском направлении напряженная и резко меняется. Контроль над определенными территориями может изменяться несколько раз в сутки.