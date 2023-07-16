Враг уже два дня активно наступает в Харьковской области, идут ожесточенные бои - Минобороны

В Министерстве обороны сообщают об активизации боевых действий в Харьковской области на Купянском направлении с динамичным изменением положения сторон. Об этом написала в Telegram-канале заместитель министра Анна Маляр.

"На Востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамично по несколько раз в сутки", - отметила она.

В свою очередь, на Бахмутском направлении, по ее словам, украинские войска "двигаются постепенно вперед", в частности "ежедневно" идет продвижение на южном фланге вокруг Бахмута.

На северном же фланге Силы обороны пытаются удержать занятые позиции, поскольку оккупанты атакуют, а в самом Бахмуте, как указала Маляр, "мы обстреливаем врага, враг - нас".

"На Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия. Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Идут горячие бои без изменения положения", - добавила представительница Минобороны.

В целом, как сообщал в утренней сводке 16 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, противник сейчас сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях: за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

В частности, отмечалось, что на Купянском направлении украинские войска "устойчиво держат оборону". За прошедшие сутки противник там вел наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области, в том же районе нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Красное Первое, Колодезное, Западное, Новомлынск, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении фиксировались наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Россияне нанесли авиаудары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого, Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздоловки Донецкой области. Артобстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

"На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары у Константиновки и Дылеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Марково, Хромово, Хромово, Дылеевка, Васюковка и Пивничное", - говорилось в сообщении.

На Авдеевском направлении враг пытался наступать в районе Первомайского, нанес авиаудар возле Нью-Йорка и совершил артобстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Невельское, Первомайское, Степовое, Северное и Авдеевка.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Также совершены обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка.