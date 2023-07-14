Оккупанты обстреляли Харьковщину из боевой авиации: в ОВА рассказали подробности

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну против украинского народа. В течение суток 13 июля в районах Кисловки и Котляровки Купянского района российские оккупанты применяли боевую авиацию.

Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

Враг также обстрелял населённые пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

По его словам, под вражеский огонь попали Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и другие.

Синегубов отметил, что к счастью, жертвы и пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

Он добавил, что в области идет разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 14 га территории и обезвредили 87 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки российские войска продолжали обстреливать прифронтовые районы Харьковской области. В пгт Двуречная Купянского района 67-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в больницу.