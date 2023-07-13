Войска РФ обстреляли Харьковскую область: в ОВА рассказали детали

За прошедшие сутки российские войска продолжали обстреливать прифронтовые районы Харьковской области. В результате обстрелов один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов из реактивной артиллерии, минометов и нанесли удары из авиации.

В результате обстрелов села Одноробовка Богодуховского района повреждены 6 частных жилых домов, гараж, хозяйственные постройки, произошли пожары. В пгт Двуречная Купянского района 67-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в больницу.

Синегубов добавил, что на выезде из города Балаклея Изюмского района во время работы на тракторе на неизвестном взрывном устройстве взорвался 55-летний тракторист. Мужчину госпитализировали.

Также в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 100 взрывоопасных предметов.

Напомним, 11 июля российские войска обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов Харьковской области по артиллерии, минометам и нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Кучеровка.