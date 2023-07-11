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Россияне обстреляли прифронтовые районы Харьковщины, есть раненый
Российские оккупанты продолжают терроризировать прифронтовые районы Харьковской области. В течение суток 10 июля россияне нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Купянского и Чугуевского районов.
Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.
Согласно сообщению, в результате обстрела пгт Двуречная Купянского района, 64-летний мужчина получил ранения.
По селу Одноробовка Богодуховского района рашисты нанесли удары с вертолетов и артиллерии. Были повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль и объекты электроснабжения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также оккупанты обстреляли из артиллерии села Александровка и Тимофеевка Богодуховского района, повредили частный дом и хозяйственное сооружение.
Синегубов добавил, что в области продолжается разминирование деоккупированных территорий. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7 га территории и обезвредили 101 взрывоопасный предмет.
Напомним, за прошедшие сутки, 9 июля, враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.