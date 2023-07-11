Ночная атака РФ по Украине: силы ПВО уничтожили 26 дронов-камикадзе

Оккупационные войска РФ в ночь на 11 июля атаковали Украину с юго-восточного направления ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Всего враг запустил 28 дронов-камикадзе.

"В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр" силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки, 10 июля, Воздушные силы уничтожили вражеский вертолет, три ударных БпЛА типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

Фото: Воздушные силы ВСУ

За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла по вражеским позициям более 20 групповых авиационных ударов.

Напомним, в Киевской городской военной администрации сообщали, что в ночь на 11 июля враг второй раз через месяц атаковал Киев дронами. Все воздушные цели, летевшие на столицу, были уничтожены противовоздушной обороной.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что обломки дронов были обнаружены в одном из населённых пунктов Киевской области. В частном доме повредило окна. Также обломки попали в хозяйственные постройки.