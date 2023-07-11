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Россияне 52 раза обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения
За прошедшие сутки российская армия 52 раза обстреляла Херсонскую область, выпустив 297 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", РПГ. Также оккупанты нанесли удар беспилотниками.
Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.
В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения.
Прокудин добавил, что по Херсону враг выпустил 21 снаряд.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российские снаряды попали в жилые кварталы населённых пунктов области.
Напомним, в течение суток 9 июля российские оккупационные войска 51 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 328 снарядов из минометов, артиллерии, авиации, танков, Градов, АГС.