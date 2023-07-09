Армия РФ обстреляла территорию судостроительного завода в Херсоне

Российские оккупационные войска в течение суток 8 июля 59 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов, выпустив 334 снаряда из минометов, артиллерии, авиации, "Градов", авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, на территорию судостроительного завода в Херсоне", - уточнил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Заметим, три человека пострадали в результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск днем 6 июля. Тогда враг обстрелял жилой дом и продуктовый магазин.

Напомним также, что 6 июля россияне обстреляли другие населенные пункты Херсонской области, в частности поселок Антоновка, где из-за этого пострадала находившаяся на улице пожилая женщина, а также поселок Приозерное, где тяжелые ранения получили два пожилых человека.