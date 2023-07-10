Оккупанты выпустили по Херсонщине 328 снарядов: в ОВА рассказали о последствиях

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 51 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив при этом 328 снарядов из минометов, артиллерии, авиации, танков, "Градов", АГС, и нанесли удар беспилотниками.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

Российские террористы попали в жилые кварталы населённых пунктов и здание магазина в Бериславе. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

По его словам, по Херсону враг попал 8 раз.

Напомним, в течение суток 8 июля 59 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

6 июля россияне обстреляли другие населенные пункты Херсонской общины, в частности поселок Антоновка, где из-за этого пострадала находившаяся на улице пожилая женщина, а также поселок Приозерное, где тяжелые ранения получили два пожилых человека.