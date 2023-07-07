Армия РФ выпустила 371 снаряд по Херсонщине: 10 человек получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 6 июля 77 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 77 обстрелов, выпустив 371 снаряд из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 37 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, дом культуры в селе Таврическое и торговое заведение в Херсоне", - уточнил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии 10 человек получили ранения.

Заметим, три человека пострадали в результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск днем 6 июля. Тогда враг обстрелял жилой дом и продуктовый магазин.

Напомним также, что 6 июля россияне обстреляли другие населенные пункты Херсонской области, в частности поселок Антоновка, где из-за этого пострадала находившаяся на улице пожилая женщина, а также поселок Приозерное, где тяжелые ранения получили два пожилых человека.

Накануне оккупанты совершили в регионе 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще 10, в том числе один ребенок получил ранения.