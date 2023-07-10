Войска РФ обстреляли три района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки, 9 июля, враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Уды, Двуречная, Красное Первое и другие населенные пункты.

В результате вражеских атак повреждены частные жилые и многоквартирные дома.

В районах Колодезного и Кисловки Купянского района враг использовал боевую авиацию.

"Пострадавших среди гражданского населения за сутки нет", - сообщил Синегубов.

Также в регионе продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 16 взрывоопасных предметов.

Напомним, 8 июля по Харьковской области оккупанты наносили авиационные, минометные и артиллерийские удары по приграничным населенным пунктам. В результате обстрела горела хвойная подстилка Купянского лесного хозяйства Сеньковского лесничества.