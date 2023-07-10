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Войска РФ обстреляли три района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях
Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки, 9 июля, враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Уды, Двуречная, Красное Первое и другие населенные пункты.
В результате вражеских атак повреждены частные жилые и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В районах Колодезного и Кисловки Купянского района враг использовал боевую авиацию.
"Пострадавших среди гражданского населения за сутки нет", - сообщил Синегубов.
Также в регионе продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 16 взрывоопасных предметов.
Напомним, 8 июля по Харьковской области оккупанты наносили авиационные, минометные и артиллерийские удары по приграничным населенным пунктам. В результате обстрела горела хвойная подстилка Купянского лесного хозяйства Сеньковского лесничества.