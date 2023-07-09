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Оккупанты нанесли авиационные, минометные и артиллерийские удары по Харьковщине
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковщины. В течение суток по области оккупанты наносили авиационные, минометные и артиллерийские удары по приграничным населенным пунктам.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в течение суток по области оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям приграничных поселков Милово, Кисловка Купянского района и Ветеринарное Харьковского района.
Также захватчики обстреляли из минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов: Гранов Харьковского района, Дом, Волчанск, Варваровка, Кирпичное Чугуевского района, Фихоловка, Двуречная, Купянск, Кисловка, Каменка Купянского района.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в селе Загрызино в результате обстрела горела хвойная подстилка Купянского лесного хозяйства Сеньковского лесничества. Пожар спасатели потушили.
Как сообщил глава области, жертв и пострадавших нет.
Синегубов добавил, что пиротехники ГСЧС в течение суток обследовали 5,8 га территории Харьковщины, где обнаружили и обезвредили 70 взрывоопасных предметов. К работам привлекли 158 человек и 62 единицы техники.
Накануне оккупанты нанесли артиллерийские удары и по городу Волчанск. В результате обстрела был поврежден 9-этажный жилой дом. Также пострадал мужчина 62 лет, получивший осколочное ранение и госпитализированный.