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В Харьковской области разрешили очное обучение в учебных заведениях
Сегодня, 7 июля, на заседании Совета обороны Харьковской области приняли решение о разрешении на возобновление традиционного оффлайн обучения в учебных заведениях.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, офлайн обучение будет возможно только при наличии в учреждении образования специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовности системы оповещения и другим требованиям безопасности.
"При условии реализации этих мероприятий - учредители учебных заведений и их руководители должны определить формат обучения в своих заведениях", - отметил Синегубов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он уточнил, что решение Совета обороны касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего образования.
"Отмечаю, наличие специальных укрытий, отвечающих требованиям ДБН, готовность системы оповещения, определение путей эвакуации, создание запасов воды и медикаментов, проведение уроков безопасности по действиям в случае воздушной тревоги - является обязательным требованием. Безопасность людей - прежде всего!", - подчеркнул глава области.
Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что вывод образования в оффлайн на сегодняшний день является одной из важнейших задач, но несмотря на это, основным фактором все же остаются безопасные условия обучения.