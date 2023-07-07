В Харьковской области разрешили очное обучение в учебных заведениях

Сегодня, 7 июля, на заседании Совета обороны Харьковской области приняли решение о разрешении на возобновление традиционного оффлайн обучения в учебных заведениях.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, офлайн обучение будет возможно только при наличии в учреждении образования специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовности системы оповещения и другим требованиям безопасности.

"При условии реализации этих мероприятий - учредители учебных заведений и их руководители должны определить формат обучения в своих заведениях", - отметил Синегубов.

Он уточнил, что решение Совета обороны касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего образования.

"Отмечаю, наличие специальных укрытий, отвечающих требованиям ДБН, готовность системы оповещения, определение путей эвакуации, создание запасов воды и медикаментов, проведение уроков безопасности по действиям в случае воздушной тревоги - является обязательным требованием. Безопасность людей - прежде всего!", - подчеркнул глава области.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что вывод образования в оффлайн на сегодняшний день является одной из важнейших задач, но несмотря на это, основным фактором все же остаются безопасные условия обучения.