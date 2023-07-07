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Категорія
Освіта
Дата публікації

У Харківській області дозволили очне навчання в закладах освіти

Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Сьогодні, 7 липня, на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, офлайн навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовність системи оповіщення та іншим вимогам безпеки.

"За умови реалізації цих заходів - засновники закладів освіти та їх керівники мають визначити формат навчання у своїх закладах", - зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти.

"Наголошую, наявність спеціальних укриттів, що відповідають вимогам ДБН, готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги - є обовʼязковою вимогою. Безпека людей - перш за все!", - підкреслив очільник області.

Нагадаємо, міністр освіти та науки Оксен Лісовий вважає, виведення освіти в офлайн на сьогодні є одним з найважливіших завдань, але попри це, основним фактором все ж залишаються безпечні умови навчання.

Автор:
Світлана Манько