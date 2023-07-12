Россияне сбросили авиабомбу на село на Харьковщине, ранен мужчина

В течение суток 11 июля российские войска обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из артиллерии, минометов и нанесли удары из авиации.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Кучеривка Купянского района. В результате были повреждены 4 частных дома, а 74-летний мужчина получил ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В селе Хатное Купянского района вражеским обстрелом повреждено здание клуба.

В селе Вишневое Изюмского района из-за вражеских обстрелов горели складские помещения семян подсолнечника.

Синегубов добавил, что в области идет разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 6 га территории и обезвредили 73 взрывоопасных предмета.

Напомним, в течение суток 10 июля россияне нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Купянского и Чугуевского районов.