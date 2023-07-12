29 столкновений на 5 направлениях: ВСУ отразили атаки врага и продолжают контрнаступление

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта в течение суток произошло 29 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении силы обороны стойко удерживают оборону.

На Лиманском направлении россияне пытались наступать в районе Веселого Донецкой области, но ВСУ отразили все попытки врага. На Бахмутском направлении россияне «накрыли» позиции ВСУ плотным огнем из авиации и артиллерии, однако наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. В то же время, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Бердичи, Северное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. На Шахтерском направлении попытка наступления оккупантов тоже оказалась неудачной.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне пытаются не допустить дальнейшего продвижения наших военных.

Как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), украинские войска 11 июля вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, на отдельных участках преуспели. ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия вокруг Бахмута.

Аналитики пишут, что геолокационные кадры, опубликованные 10 июля, показывают, что украинские войска продвигались к северо-востоку от Роботиного. Также есть информация, что украинские силы установили контроль над новыми позициями северо-западнее Клищиевки и продвинулись до 1,5 км в районе Раздолевки.

В течение прошлой недели в результате наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Вооруженные Силы Украины продвинулись более чем на один километр. Продвижение вперед по этим направлениям со времени начала наступления составляет 8,6 километров. Всего с начала наступления Украинские войска освободили 169 кв. км в южном направлении.