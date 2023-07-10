В Минобороны рассказали, сколько территорий ВСУ освободили с начала контрнаступления

В течение прошлой недели в результате наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Вооруженные Силы Украины продвинулись более чем на один километр. Продвижение вперед по этим направлениям со времени начала наступления составляет 8,6 километров. Всего с начала наступления Украинские войска освободили 169 кв. км в южном направлении.

Об этом сообщает Медийная площадка Сил обороны Military Media Center.

Спикер Генштаба Украины Андрей Ковалев сообщил, что за прошедшую неделю на юге Украины было уволено более 10 кв. км. украинской земли.

Он отметил, что 169 кв. км – это больше, чем площадь Одессы. В настоящее время на этих территориях проходят мероприятия по разминированию местности.

Что касается восточных областей Украины, то, по словам Ковалева, на Бахмутском направлении на прошлой неделе украинские военные освободили от российских оккупантов 4 кв. км. территорий.

В целом на Бахмутском направлении Силам обороны уже удалось уволить 24 кв. км территории. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, наносят удары по врагу, но оккупанты сопротивляются, перемещают войска и стягивают резервы. На этих участках продолжаются тяжелые бои.

Ковалев сказал, что всего на южном направлении за прошедшую неделю зафиксировано 4318 обстрелов, а на восточном - 7184 обстрела.

В течение последнего месяца на Бахмутском направлении ВСУ преуспевают и стабильно продвигаются вперед. Если динамика успешных боев на Бахмутском направлении сохранится и дальше, Бахмут удастся освободить и вернуть под контроль Украины.

Как сообщала заместитель министра обороны Анна Маляр, ситуация на Бахмутском направлении напряженная и резко меняется. Контроль над определенными территориями может изменяться несколько раз в сутки.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинским защитникам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте, и Силы обороны продолжают продвигаться вперед и продолжают проводить наступательные действия.