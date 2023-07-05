В разведке назвали условия, при которых Бахмут вернется под контроль Украины

Бахмут удастся уволить и вернуть под контроль Украины в том случае, если динамика успешных боев на Бахмутском направлении сохранится и дальше.

Такое предположение высказал командир разведывательного подразделения "Терра" Николай Волохов, сообщает Главное управление разведки.

По его словам, на протяжении последнего месяца на Бахмутском направлении ВСУ преуспевают и стабильно продвигаются вперед.

Украинские защитники уже заходят на те территории, которые мы изначально были захвачены врагом. Волохов назвал ситуацию положительной и оптимистичной.

В то же время, он отметил, что сейчас говорить о победе еще рано.

По словам Волохова, поведение россиян во время боевых действий на Бахмутском направлении достаточно сильно изменилось.

"В последнее время и с нашей, и с вражеской стороны привлекается много танков. Если до этого была только пехота, то сейчас враг активно показывает технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они не справляются и им нужно вытаскивать резервы" ", ― заявил он.

Как сообщала заместитель министра обороны Анна Маляр, ситуация на Бахмутском направлении напряженная и резко меняется. Контроль над определенными территориями может изменяться несколько раз в сутки.

Кроме этого, аналитики Института изучения войны считают, что для того, чтобы удерживать Бахмут, российские войска стягивают силы с других направлений фронта. Недавно на Бахмутское направление захватчики перебросили полк из Лиманского направления.