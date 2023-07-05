Силы обороны успешно наступают в районе Клещиевки на Бахмутском направлении

Украинские военные в результате наступления в районе Клещиевки имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center.

Согласно сообщению, с севера и юга от Бахмута украинские войска продолжают давить на противника и выбивают россиян из ранее захваченных рубежей.

По его словам, Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском, Бердянском направлениях и закрепляются там.

Ситуация в Бахмуте меняется несколько раз в сутки - Минобороны

В эфире телемарафона Ковалев рассказал, что для сдерживания украинских военных россияне применяют резервы, но несут большие потери. По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои.

Также есть информация, что оккупанты попытались наступать на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях, но Силы обороны Украины сдерживать наступление российских войск. В течение суток на этом участке фронта произошло 40 боевых столкновений.

Как сообщает СтратКом ВСУ, на Бахмутском направлении, под интенсивным обстрелом со стороны вражеской авиации и артиллерии, наши военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка, расположенных в Донецкой области.

Напомним, за неделю, с 26 июня по 2 июля, украинские защитники в общей сложности освободили 37,4 кв км на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Именно в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта освободившаяся площадь увеличена на 9 кв.км.