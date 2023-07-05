Сили оборони успішно наступають в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку

Українські військові в результаті наступу в районі Кліщіївки мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, повідомляє Military Media Center.

Згідно з повідомленням, з півночі і півдня від Бахмута українські війська продовжують тиснути на противника і вибивають росіян з раніше захоплених рубежів.

За його словами, Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському, Бердянському напрямках і закряплюються там.

В ефірі телемарафону Ковальов розповів, що для стримування українських військоих росіяни застосовують резерви, але зазнають великих втрат. По всій лінії фронту тривають важкі бої.

Також є інформація, що окупанти спробували наступати на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках, але Сили оборони України стримувати наступ російських військ. Протягом доби на цій ділянці фронту відбулось 40 бойових зіткнень.

Як повідомляє СтратКом ЗСУ, на Бахмутському напрямку, під інтенсивним обстрілом з боку ворожої авіації та артилерії, наші військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка, розташованих у Донецькій області.

Нагадаємо, за тиждень, з 26 червня по 2 липня, українські захисники загалом звільнили 37,4 кв км на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Саме в результаті покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кв.км.