В Минобороны сообщили, сколько территорий освободили Силы обороны за неделю

Силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За минувшую неделю, с 26 июня по 2 июля, украинские защитники освободили 37,4 кв. км.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на востоке продолжаются как наступательные, так и оборонные действия. ВСУ двигаются на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на – Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", - отметила она.

Маляр добавила, что за минувшую неделю в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кв.км.

В то же время, заместитель министра отметила, что на востоке за неделю количество вражеских обстрелов увеличилось вдвое.

Кроме того, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на юге – на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"За прошедшую неделю увеличены освобожденные территории на 28,4 кв.км. В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 кв.км.", - отметила Маляр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что защитники перешли к контрнаступательным действиям.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинским защитникам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте, и Силы обороны продолжают продвигаться вперед и продолжают проводить наступательные действия.