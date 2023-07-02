Операции под Бахмутом ставят российское командование перед риском ухода с юга Украины - ISW

Для того чтобы удерживать Бахмут российские войска взимая силы с других направлений фронта. Недавно на Бахмутское направление захватчики перебросили полк из Лиманского направления.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Данные специалистов ISW свидетельствуют о потенциальных последствиях военных сделок вокруг Бахмута для российского командования. Есть риск, что эти операции могут повлиять на ситуацию на Херсонщине и Луганщине.

Такое развитие событий может иметь серьезные последствия для российского командования и их стратегии. Военные действия в районе Бахмута могут вынудить российские войска перераспределить свои ресурсы. В таком случае, захватнические силы могут понести потери и понести значительное давление, что заставит их рассмотреть возможность отвода с юга Украины.

Это означает, что военные действия вокруг Бахмута обладают потенциалом перевернуть ситуацию в пользу Украины и создать шанс для освобождения юга страны от оккупационных сил.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские силы заменили элитный полк десантников на Лиманском направлении силами территориальной обороны, указывая на то, что российские силы, возможно, передислоцируют больше элитных подразделений в район Бахмута и заменяют элитные подразделения ниже.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что российские войска в течение недели после начала контрнаступления украинских войск 4 июня перебросили часть своих наиболее боеспособных частей с херсонского направления на бахмутское и запорожское направления.

Если российское подкрепление, уже направленное в Бахмут, будет недостаточным для содержания российских достижений в этом районе, российское командование может столкнуться с тяжелым выбором относительно того, рискнуть ли создать серьезную уязвимость в Херсонской или Луганской областях, или начать отводить силы с юга Украины.

Президент Владимир Зеленский накануне объяснил долговременное содержание Бахмута Донецкой области необходимостью уничтожения живой силы российской ППК "Вагнер", которая была там сконцентрирована и составляла наиболее мотивированную часть оккупантов, даже несмотря на большую часть среди нее осужденных, освобожденных из тюрем ради участия в войне против Украины.

Напомним, что в апреле у Зеленского ужеобъяснялинеобходимость продолжения обороны Бахмута уничтожением наиболее профессиональных подразделений врага, что "срывает ключевой план Кремля – дойти до админграниц Луганской и Донецкой областей". И сам президент говорил, что падение города лишь поможет РФрасширить фронт.