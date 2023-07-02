Операції під Бахмутом ставлять російське командування перед ризиком відходу з півдня України - ISW

Для того, щоб утримувати Бахмут російські війська стягуючи сили з інших напрямків фронту. Нещодавно на Бахмутський напрямок загарбники перекинули полк з Лиманського напрямку.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Дані фахівців ISW свідчать про потенційні наслідки військових операцій навколо Бахмута для російського командування. Існує ризик, що ці операції можуть вплинути на ситуацію на Херсонщині і Луганщині.

Такий розвиток подій може мати серйозні наслідки для російського командування і їхньої стратегії. Військові дії в районі Бахмута можуть змусити російські війська перерозподілити свої ресурси. В такому випадку, загарбницькі сили можуть зазнати втрат і понести значний тиск, що змусить їх розглянути можливість відводу з півдня України.

Це означає, що військові дії навколо Бахмута мають потенціал перевернути ситуацію на користь України та створити шанс для звільнення півдня країни від окупаційних сил.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські сили замінили елітний полк десантників на Лиманському напрямку силами територіальної оборони, вказуючи на те, що російські сили, можливо, передислокують більше елітних підрозділів у район Бахмута та замінюють елітні підрозділи нижчими формуваннями.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр раніше заявила, що російські війська протягом тижня після початку контрнаступу українських військ 4 червня перекинули частину своїх найбільш боєздатних частин з херсонського напрямку на бахмутський і запорізький напрямки.

Якщо російське підкріплення, яке вже надіслано до Бахмута, буде недостатнім для утримання російських досягнень у цьому районі, російське командування може зіткнутися з важким вибором щодо того, чи ризикнути створити серйозну вразливість у Херсонській чи Луганській областях, чи почати відводити сили з півдня України.

Президент Володимир Зеленський напередодні пояснив довготривале утримання Бахмута Донецької області необхідністю знищення живої сили російської ПВК "Вагнер", яка була там сконцентрована і становила найбільш мотивовану частину окупантів, навіть попри велику частку серед неї засуджених, звільнених з тюрем заради участі у війні проти України.

Нагадаємо, що в квітні у Зеленського вже пояснювали необхідність продовження оборони Бахмута знищенням найпрофесійніших підрозділів ворога, що "зриває ключовий план Кремля – дійти до адмінкордонів Луганської та Донецької областей". І сам президент казав, що падіння міста допоможе РФ розширити фронт.