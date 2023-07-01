"Ось для чого був Бахмут": Зеленський назвав колосальні втрати ПВК "Вагнер" на сході України

Президент Володимир Зеленький пояснює довготривале утримання Бахмута Донецької області необхідністю знищення живої сили російської ПВК "Вагнер", яка була там сконцентрована і становила найбільш мотивовану частину окупантів, навіть попри велику частку серед неї засуджених, звільнених з тюрем заради участі у війні проти України.

Про це він розповів під час спілкування з іспанськими журналістами в Києві перед візитом до глави держави прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, відео якого опублікувала пресслужба президента.

"Коли хтось говорить "Бахмут - що там, для чого [утримували]?" Зараз всі бачать: ми знищили реальний кулак "вагнерівців" на сході України. І тепер, коли це відбулося, ми можемо вже так відкрито говорити. Для чого? Ось для чого. Ми знищили мотивований, навіть через те, що вони хотіли вижити, [особовий] склад російської армії", - сказав він.

Зеленський вказав, що "вагнерівці" складаються з двох частин - професійних найманців та мобілізованих із в'язниць, "які є просто живим м'ясом для Росії", але мали свою мотивацію йти в атаку. Наводимо також повне пояснення президента цієї думки.

Найпотужніше угруповання "вагнерівців" було на сході України. Вони використовували найманців і мобілізували туди зеків, які були в тюрмах РФ. Чому на сході у них було дуже, дуже потужне угруповання? Тому що всі "вагнерівці", які знаходилися на сході нашої держави, мали тільки один вихід з цієї ситуації. Вони не могли відмовитися, навіть коли їх в тюрмах забирали. Вони не могли залишитися у тюрмах. Це маячня, коли хтось говорить, що у них був якийсь вибір. У них не було вибору потім і на полі бою. Вони йшли першим угрупованням, вони йшли вперед і знали, що вони не можуть зупинитися. Ми бачили це явище: відео з дронів мені розвідка показувала. Навіть якщо вони йшли в лінію вперед, і ми їх атакували і більшість з них гинула, ті, хто залишалися, не поверталися назад. Вони продовжували йти вперед. Чому? Тому що якщо ти йдеш вперед до нас, вони знали, що вони можуть потрапити в полон, вони можуть бути пораненими. Та якщо вони будуть в полоні, вони залишаться в полоні. Тобто в них був шанс вижити. Шансів повернутися назад, не виконавши завдання, яке їм ставили, немає. При поверненні назад, до своїх сил, до своїх військових, "вагнерівців" вбивали. Тому і говорили, що вони дуже потужні. Тому що в цих людей, в цих зеків, ким би вони не були у минулому житті, не було виходу. Тобто це такий живий паркан російського угруповання. Всі інші мобілізовані сили Росії не мотивовані, вони завжди бігли, вони слабкіші за наших. А цим - нема чого втрачати.

"Ось всіх цих людей, включно з професійними найманцями, тільки на сході України наші війська знищини 21 тисячу. І 80 тисяч було пораних. Тобто біля 100 тисяч людей - "вагнерівців" - наші війська на сході вбили або поранили. Тобто це були колосальні втрати для "вагнерівців". Авжеж, в них багато ще людей, багато військових з досвідом. Але ви повинні розуміти, що найбільш мотивована людина - це та, яка хоче вижити, - підкреслив президент.

За словами глави держави, завдання вбити таку потужну силу було частиною контрнаступу, оскільки це дає серйозний плацдарм для того подальшого просування української армії вперед. Судячи зі слів президента, контрнаступальні дії почалися раніше червня, і українській війська загалом "багато чого робили", що має допомогти в подальшій деокупації територій.

Нагадаємо, що в квітні у Зеленського вже пояснювали необхідність продовження оборони Бахмута знищенням найпрофесійніших підрозділів ворога, що "зриває ключовий план Кремля – дійти до адмінкордонів Луганської та Донецької областей". І сам президент казав, що падіння міста допоможе РФ розширити фронт.

20 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про повне взяття під контроль міста після майже десяти місяців боїв. Натомість українським силам оборони в травні вдалося, навпаки, відбити невеликі території біля міста, особливо на південний захід від нього. Наразі ця ситуація зберігається.