Пригожин визнав, що "вагнерівці" не можуть оточити ЗСУ у Бахмуті, - ISW

Українські війська перехопили ініціативу та здобули тактично значні успіхи в районі Бахмута в контратаці 18 травня. Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити ЗСУ через втрату стабільних флангів на північ і південь від міста.

Про це йдеться у звіті "Інституту вивчення війни" (ISW).

Зазначається, що Пригожин звинуватив Міноборони Росії у втраті вигідних позицій після того, як "вагнерівці" відступили з позицій на флангах Бахмута, необхідних для оточення.

"Вагнерівці" давно заявляли про плани оточити Бахмут та заманити у пастку українських військових, але виявилися неспроможними зробити це.

ISW раніше заявляв, що російські війська навряд чи оточять Бахмут після того, як "вагнерівці" здійснили кілька швидких проривів на північ, південь і схід від міста взимку-весною 2023 року.

"Ймовірно, Пригожин сподівався, що українські війська повністю вийдуть із Бахмута через побоювання неминучого оточення, і навіть запропонував дозволити президенту Володимиру Зеленському вивести українські війська з міста 3 березня. Натомість українські сили надавали пріоритет обороні сухопутних комунікацій на захід від Бахмута, що змусило "вагнерівців" вести бойові дії у міських умовах та пробиватися прямо через саме місто. Визнання Пригожина ще більше підтверджує заяви українських чиновників про те, що ПВК "Вагнер" втрачає ініціативу на полі бою", - зауважують аналітики.



Вони додають, що пов'язані з Пригожиним та його найманцями блогери звинувачують російські регулярні війська у військових невдачах у Бахмуті та його околицях.

Пригожин прямо звернувся до міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ генерала армії Валерія Герасимова, звинувативши їх у відступі російських військ з флангів Бахмута.

Російський блогер, пов'язаний із ПВК "Вагнер", заявив 18 травня, що російським силам не вистачає організації, вогневої підтримки, координації та підготовки, необхідної для захисту флангів Бахмута. Він стверджував, що російські війська намагалися зайняти територію в "сірій зоні", а українські сили негайно припинили їхні дії артилерійським вогнем, позбавивши росіян можливості рухатися та закріпитися у наміченому місці.

"Намагання Пригожина звинуватити російських військових у невдачах навколо Бахмута спонукають деяких ультранаціоналістів звинувачувати його у використанні битви за Бахмут для задоволення особистих амбіцій. Вони стверджують, що заяви Пригожина про те, що російські звичайні сили залишають фланги, є ще однією частиною наративів Пригожина, спрямованих на порятунок своїх сил за рахунок інших підрозділів, які були розгорнуті для посилення сил "Вагнера"", - підкреслюють аналітики.

Зауважимо, як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ворог 18 травня весь день атакував Бахмут, проте українські захисники відбили всі атаки. Водночас на окремих ділянках є просування Збройних сил України на 1 кілометр.

Як раніше повідомляли в Інституті вивчення війни, Кремль, ймовірно, готує механізми, щоб в майбутньому визнати власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина зрадником. Наразі керівництво РФ навряд чи буде йому погрожувати , поки "вагнерівці" знаходяться на передовій.