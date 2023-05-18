Пригожин хоче усунути з посади Шойгу, – ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин сподівається усунути з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу після "вирішальної перемоги в Бахмуті".

Про це йдеться у звіті "Інституту вивчення війни" (ISW).

Зазначається, що російське військове керівництво намагається дати сигнал Пригожину, що він повинен припинити свої політичні амбіції в РФ.

Російські ЗМІ стверджують, що Пригожин використовує битву за Бахмут і війну в Україні, щоб стати політичною фігурою в Росії, а не насправді воювати за інтереси Росії.

Пригожин відповів на звинувачення про свої політичні амбіції в Росії і підтвердив, що "нещодавно" спілкувався з неназваним російським високопоставленим чиновником, який звинуватив його в навмисних діях у власних інтересах. Пригожин підкреслив, що такі настрої поширені в Адміністрації президента РФ.

Крім того, російські силовики, залякують російських чиновників, пов’язаних із Пригожиним, щоб перешкодити їхній співпраці з ПВК "Вагнер". Один із Telegram-каналів зазначив, що Пригожин втрачає зв’язок із головою Держдуми РФ В’ячеславом Володіним і посварився з першим заступником глави Адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком, який спочатку підтримав його ініціативи. Володін, як повідомляється, припинив підтримувати ПВК "Вагнер", щоб уникнути конфлікту з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

"Наразі доля Пригожина повністю в руках Путіна. Повідомляється, що Шойгу безуспішно намагається переконати Путіна усунути Пригожина через нездатність Пригожина забезпечити перемоги на полі бою — що, ймовірно, вказує на те, що криваві спроби Пригожина захопити Бахмут насправді є спробою змагатися з Шойгу за самозбереження", - констатують аналітики.

На їхню думку, залякати Пригожина силовикам, схоже, не вдається, адже він заявив, що готовий взятися за "бюрократів" і звинуватив їх у спробі отримати більше повноважень. Пригожин також звинуватив неназваних офіційних осіб в апатичному ставленні до загибелі росіян на передовій.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи прийняв Шойгу його запрошення відвідати фронт, Пригожин саркастично заявив, що майбутній міністр оборони РФ перебуває в Бахмуті вже більше тижня, натякаючи на колишнього заступника міністра оборони Росії з матеріально-технічного забезпечення, який став заступником командувача ПВК "Вагнер" генерал-полковника Михайла Мізінцева.

"Пригожин, ймовірно, усвідомлює, що Путін не зовсім впевнений у здатності Шойгу виграти війну, і, можливо, сподівається, що вирішальна перемога в Бахмуті дасть йому важіль, щоб замінити Шойгу посадовими особами, пов’язаними з "Вагнером". І Пригожин, і Шойгу, ймовірно, сприймають цю ворожнечу як екзистенційну справу", - підкреслюють аналітики.

Як раніше повідомляли в Інституті вивчення війни, Кремль, ймовірно, готує механізми, щоб в майбутньому визнати власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина зрадником. Наразі керівництво РФ навряд чи буде йому погрожувати , поки "вагнерівці" знаходяться на передовій.

Нагадаємо, як вважають в українській розвідці, публічні конфлікти між власником так званої ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним з міністром оборони держави-агресора Сергієм Шойгу та головою Генштабу армії РФ Валерієм Гєрасімовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Росії.