Пригожин хочет отстранить от должности Шойгу, – ISW

Учредитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин надеется отстранить от должности министра обороны РФ Сергея Шойгу после "решающей победы в Бахмуте".

Об этом говорится в отчете "Института изучения войны" (ISW).

Отмечается, что российское военное руководство пытается дать сигнал Пригожину о том, что он должен прекратить свои политические амбиции в РФ.

Российские СМИ утверждают, что Пригожин использует битву за Бахмут и войну в Украине, чтобы стать политической фигурой в России, а не действительно воевать за интересы РФ.

Пригожин ответил на обвинения о своих политических амбициях в России и подтвердил, что "недавно" общался с неназванным российским высокопоставленным чиновником, обвинившим его в умышленных действиях в собственных интересах. Пригожин подчеркнул, что подобные настроения распространены в Администрации президента РФ.

Кроме того, русские силовики, запугивают российских чиновников, связанных с Пригожиным, чтобы помешать их сотрудничеству с ЧВК "Вагнер". Один из Telegram-каналов отметил, что Пригожин теряет связь с главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным и поругался с первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко, который сначала поддержал его инициативу. Володин, как сообщается, прекратил поддерживать ЧВК "Вагнер" во избежание конфликта с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"В настоящее время судьба Пригожина полностью в руках Путина. Сообщается, что Шойгу безуспешно пытается убедить Путина устранить Пригожина из-за неспособности Пригожина обеспечить победу на поле боя — что, вероятно, указывает на то, что кровавые попытки Пригожина захватить Бахмут на самом деле попытка соревноваться с Шойгу за самосохранение", - констатируют аналитики.

По их мнению, запугать Пригожина силовикам, похоже, не удается, ведь он заявил, что готов взяться за "бюрократов" и обвинил их в попытке получить больше полномочий. Пригожин также обвинил неназванных официальных лиц в апатичном отношении к гибели россиян на передовой.

Кроме того, отвечая на вопрос, принял ли Шойгу его приглашение посетить фронт, Пригожин саркастически заявил, что будущий министр обороны РФ находится в Бахмуте уже больше недели, намекая на бывшего заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению, ставшему заместителем командующего ЧВК "Вагнер" генерал-полковника Михаила Мизинцева.

"Пригожин, вероятно, отдает себе отчет, что Путин не совсем уверен в способности Шойгу выиграть войну, и, возможно, надеется, что решающая победа в Бахмуте даст ему рычаг, чтобы заменить Шойгу должностными лицами, связанными с "Вагнером". И Пригожин, и Шойгу, вероятно, воспринимают эту рознь как экзистенциальное дело", - подчеркивают аналитики.

Как ранее сообщали в Институте изучения войны, Кремль, вероятно, готовит механизмы, чтобы в будущем признать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина предателем. Пока руководство РФ вряд ли будет ему угрожать, пока "вагнеровцы" находятся на передовой.

Напомним, как считают в украинской разведке, публичные конфликты между собственником так называемой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Сергеем Шойгу и главой Генштаба армии РФ Валерием Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение России.