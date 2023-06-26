Зеленський на Донеччині нагородив бійців, які боронять Бахмутський напрямок

Під час офіційної поїздки в Донецбку область, президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ, які належать до оперативно-стратегічного угруповання військ під назвою "Хортиця". Ці військові підрозділи заслужили визнання за їхню сміливість та мужність у тяжких боях на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський заслухав доповідь командувача ОСУВ "Хортиця" генерал-полковника Олександра Сирського про ситуацію на даній ділянці фронту і подальші перспективи.

Окрім цього, президент поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

За словами Зеленського, усі в Україні розуміють, що бійці цих підрозділів виконують сьогодні найскладнішу роботу, адже східний напрямок дуже важкий.

"Шановні наші герої, маю честь сьогодні бути тут і насамперед подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, нашої рідної України. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великою вдячністю вам, вашим сім’ям, вашим батькам за те, що ви в нас такі є", – сказав він.

Зеленський зауважив, кожен з військовий є джерелом гордості для України і висловив впевненість, що саме бійці даних підрозділів внесуть величезний вклад у майбутню перемогу України.

Глава держави, зокрема, присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, який за час проходження військової служби вмілими діями разом із підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню військових противника. Після поранень офіцер неодноразово відмовлявся від госпіталізації та залишався разом із побратимами на полі бою.

Сьогодні Олег Олива відзначає свій день народження. Президент привітав його зі святом і подякував за службу.

Зауважимо, президент України досить часто відвідує війська, які стоять на передовій. 23 травня, у День морської піхоти ВМС ЗСУ, він відправився на лінію зіткнення передових українських підрозділів з окупаційними військами щоб привітати військових зі святом. Відомо, що Зеленський був у смузі оборони Вугледар – Мар’їнка в Донецькій області.

Нагадаємо, у квітні під час робочої поїздки у Волинську область Зеленський відвідав прикордонну ділянку, де з метою підготовки до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження.