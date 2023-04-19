Зеленський перевірив укріплення на кордоні з Білоруссю (ФОТО/ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 квітня, під час робочої поїздки у Волинську область відвідав прикордонну ділянку, де з метою підготовки до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження.

Про це повідомила пресслужба ОП.

Фото: ОП

Зеленський відвідав саме ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Республіки Польща та Республіки Білорусь. Президент оглянув результати робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з Білоруссю в межах Волинської області.

Крім того, він оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. Прикордонники продемонстрували, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону.

Зеленський, як додають в ОП, також поспілкувався з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та вручив їм нагороди, зокрема ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, а також медалі "За військову службу Україні".

Фото: ОП

"Хочеться говорити про кордон, перебуваючи саме тут, на Волині, біля кордону України з Білоруссю та Польщею. Ви героїчні та міцні люди. Хочу вам подякувати за захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Хотів би подякувати вам і вашим побратимам" – сказав голова держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України нещодавно ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях.

Україна вже давно будує стіну на кордоні з Білоруссю у Волинській області, також роботи ведуться у Житомирській області. Усі 229 спільних кілометрів кордону з республікою Білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб України.