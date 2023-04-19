Зеленский проверил укрепления на границе с Беларусью (ФОТО/ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 апреля, во время рабочей поездки в Волынскую область посетил пограничный участок, где с целью подготовки к отражению возможного вторжения противника с территории Беларуси происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Фото: ОП

Зеленский посетил именно участок, где сходятся границы трех государств: Украины, Республики Польша и Республики Беларусь. Президент осмотрел результаты работ, выполненных с начала 2022 года для укрепления границы с Беларусью в пределах Волынской области.

Кроме того, он осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. Пограничники продемонстрировали, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточный надзор за границей.

Зеленский, как добавляют в ОП, также пообщался с военнослужащими Государственной пограничной службы Украины и вручил им награды, в частности, ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, а также медали "За военную службу Украине".

Фото: ОП

"Хочется говорить о границе, находясь именно здесь, на Волыни, у границы Украины с Беларусью и Польшей. Вы героические и крепкие люди. Хочу вас поблагодарить за защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут. Хотел бы поблагодарить вас и ваших побратимов" – сказал глава государства.

Напомним, Кабинет министров Украины недавно принял решение о безотлагательном строительстве фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях.

Украина уже давно строит стену на границе с Беларусью в Волынской области, а также работы ведутся в Житомирской области. Все 229 километров границы с республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь Украины.