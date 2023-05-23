Зеленський відправився на фронт (ФОТО)

Президент України Володимир Зеленський у День морської піхоти ВМС ЗСУ, 23 травня, відправився на лінію зіткнення передових українських підрозділів з окупаційними військами.

Про це голова держави повідомив у своїх соціальних мережах.

Він зауважив, що прибув на фронт щоб привітати військових зі святом, але не уточнив, в якій саме області він знаходиться.

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!", — розповів гарант.

Голова ОП Андрій Єрмак також поїхав на фронт разом з Зеленським.

"Ми тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Справжні герої. Незламні. Слава морпіхам, слава Україні", — прокоментував Єрмак.

Нагадаємо, у квітні під час робочої поїздки у Волинську область Зеленський відвідав прикордонну ділянку, де з метою підготовки до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження.