Зеленский отправился на фронт (ФОТО/ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский в День морской пехоты ВМС ВСУ, 23 мая, отправился на линию столкновения передовых украинских подразделений с оккупационными войсками.

Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.

Он отметил, что прибыл на фронт, чтобы поздравить военных с праздником. Известно, что он также находился в полосе обороны Угледар – Марьинка в Донецкой области.

"Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!", - рассказал гарант.

Глава ОП Андрей Ермак также поехал на фронт вместе с Зеленским.

"Мы здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Настоящие герои. Несокрушимые. Слава морпехам, слава Украине", - прокомментировал Ермак.

Напомним, в апреле во время рабочей поездки в Волынскую область Зеленский посетил пограничный участок, где с целью подготовки к отражению возможного вторжения противника с территории Беларуси происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения.