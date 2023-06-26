Зеленский на Донетчине наградил бойцов, защищающих Бахмутское направление

Во время официальной поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения ВСУ, которые принадлежат к оперативно-стратегической группировке войск под названием "Хортица". Эти военные подразделения заслужили признание их смелостью и мужеством в тяжелых боях на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский заслушал доклад командующего ОСУВ "Хортица" генерал-полковника Александра Сырского о ситуации на данном участке фронта и дальнейших перспективах.

Кроме того, президент пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды.

По словам Зеленского, все в Украине понимают, что бойцы этих подразделений выполняют сегодня самую сложную работу, ведь восточное направление очень тяжелое.

"Уважаемые наши герои, имею честь сегодня быть здесь и прежде всего поблагодарить вас за защиту нашего государства, суверенитета, наших семей, детей, нашей родной Украины. Хочу вам поблагодарить, наградить всех вас и пожать руку с большой благодарностью вам, вашим семьям, вашим родителям за то, что вы у нас такие есть", – сказал он.

Зеленский отметил, что каждый из военных является источником гордости для Украины и выразил уверенность, что именно бойцы данных подразделений внесут огромный вклад в будущую победу Украины.

Заметим, президент Украины довольно часто посещает стоящие на передовой войска. 23 мая, в День морской пехоты ВМС ВСУ, он отправился на линию столкновения передовых украинских подразделений с оккупационными войсками, чтобы поздравить военных с праздником. Известно, что Зеленский находился в полосе обороны Угледар – Марьинка в Донецкой области.

Напомним, в апреле во время рабочей поездки в Волынскую область Зеленский посетил пограничный участок, где с целью подготовки к отражению возможного вторжения противника с территории Беларуси происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения.