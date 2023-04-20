"ВСУ срывает план Кремля". У Зеленского объяснили важность обороны Бахмута

Оборона города Бахмут в Донецкой области продолжается уже более 9 месяцев и имеет стратегическое значение в масштабах войны.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украина более 9 месяцев сдерживает наступательный потенциал России. ВСУ уничтожает самые профессиональные подразделения врага и срывает ключевой план Кремля – дойти до админграниц Луганской и Донецкой областей. Все остальное – позже", - отметил он.

Напомним, на линии фронта на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Россия опрокидывает дополнительные силы на Бахмутское направление по линии фронта в районе Донецка. По данным разведки Британии существует реальная вероятность того, что Россия сократила численность войск и снижает наступательные действия в районе Донецка, скорее всего, чтобы перенаправить ресурсы на бахмутский сектор.