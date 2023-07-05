У розвідці назвали умови, за яких Бахмут повернеться під контроль України

Бахмут вдасться звільнити і повернути під контроль України в тому випадку, якщо динаміка успішних боїв на Бахмутському напрямку збережеться й надалі.

Таке припущення висловив командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов, повідомляє Головне управління розвідки.

За його словами, впродовж останнього місяця на Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіхи та стабільно просуваються вперед.

Українські захисники вже заходять на ті території, які ми з самого початку були захоплені ворогом. Волохов назвав ситуацію позитивною і оптимістичною.

В той же час, він наголосивши що наразі говорити про перемогу ще зарано.

За словами Волохова, поведінка росіян під час бойових дій на Бахмутському напрямку досить сильно змінилася.

"Останнім часом і з нашого, і з ворожого боку залучається багато танків. Якщо до цього була тільки піхота, то зараз ворог активно показує техніку. Для нас це добрий знак, бо це свідчить про те, що вони не справляються і їм треба витягувати резерви", ― заявив він.

Як повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ситуація на Бахмутському напрямку є напружена і різко змінюється. Контроль над певними територіями може змінюватись кілька разів за добу.

Окрім цього, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що для того, щоб утримувати Бахмут російські війська стягують сили з інших напрямків фронту. Нещодавно на Бахмутський напрямок загарбники перекинули полк з Лиманського напрямку.