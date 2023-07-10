Россиянам не удается оттеснить ВСУ с занимаемых позиций – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают успешно наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Им удается активно обстреливать врага из артиллерии, несмотря на то, что на южных направлениях оккупанты сосредоточили основные усилия на сдерживании украинских войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои. В течение суток здесь произошло около 30 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении, чтобы оттеснить Силы обороны, враг из артиллерии и авиации "накрыл" позиции наших военных, но украинские защитники успешно отразили атаки противника.

На Лиманском направлении россияне безуспешно пытались вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районе Спорного Донецкой области. В районе Авдеевки ВСУ также успешно сдерживают наступление российских войск.

"Благодаря высокопрофессиональным, решительным и уверенным действиям наших артиллеристов, российская армия понесла значительные потери в технике и живой силе: уничтожены командные пункты, колонны и районы сосредоточения вражеской техники противника", - рассказал Командир 27 реактивной артиллерийской бригады полковник Дмитрий Храпач.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Украинские защитники беспощадно уничтожают врага. Наша авиация за прошедшие сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы врага.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление Украины было "замедлено" укрепленной российской обороной. А на некоторых участках фронта ВСУ не могут атаковать, поскольку у них нет соответствующего оружия.