В Генштабе рассказали о ситуации на фронте: ВСУ продолжают наступление в Запорожской области

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а на востоке отражают атаки оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

В то же время российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, на Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг совершал безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

Кроме того, на Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе Донецкой области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск", - добавили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление Украины было "замедлено" укрепленной российской обороной. А на некоторых участках фронта ВСУ не могут атаковать, поскольку у них нет соответствующего оружия.